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Земле предрекли переворот магнитного поля
Фото: Джон Мартин «Великий день гнева Его»
Сотрудники Лидского университета Великобритании выяснили, что через несколько тысяч лет произойдет инверсия магнитного поля Земли. Об этом сообщает The Conversation.
Как отмечает издание, существуют исследования, которые связывают геомагнитные инверсии и вулканическую активность с массовыми вымираниями на Земле. Однако, по мнению британских геофизиков, свидетельств активизации вулканов пока нет, поэтому человечеству, скорее всего, придется иметь дело только с электромагнитным воздействием.
Спрогнозировать примерные сроки наступления инверсии ученым позволило ослабевание геомагнитного поля Земли примерно на пять процентов в столетие.
Магнитное поле планеты генерируется жидким железокаменным ядром. Исследователи отметили, что недавнее открытие внутри ядра Земли железной струи свидетельствует о растущих возможностях науки. Считается, что эта струя является одним из объектов, создающих магнитное поле Земли. Ученые надеются, что в сочетании с лабораторными экспериментами это открытие позволит прогнозировать поведение земного ядра.
Магнитное поле защищает планету от опасного космического излучения и радиации. Последний раз геомагнитная инверсия, так называемое явление Брюнес-Матуяма, произошла около 780 тысяч лет назад. «Переворот» магнитного поля создает риски для работы околоземных спутников, авиации и наземной электрической инфраструктуры.
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