США испугались сокрытия Китаем контактов с инопланетянами

Джон Герц, бывший председатель попечительского совета расположенного в США института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), занимающегося поиском сигналов гипотетического внеземного разума, обеспокоился участием Китая в одноименном проекте, а также программе METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence), предполагающей отправку сигналов возможным инопланетным цивилизациям. Посвященная этому публикация доступна в библиотеке электронных препринтов arXiv.org и принята к публикации в Journal of the British Interplanetary Society.

По мнению Герца, отправка сигналов инопланетным цивилизациям, в случае, если последние существуют, может быть опасной для человечества. Участие Китая в этой деятельности вызвало особую обеспокоенность бывшего председателя попечительского совета института SETI, прежде всего из-за возможности обнаружения КНР сигналов инопланетных цивилизаций и перспектив дальнейшего обнародования перед международным сообществом полученной страной информации.

Особые опасения эксперта вызвало введение в эксплуатацию FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) — самого большого в мире радиотелескопа с заполненной апертурой. КНР уже заявила, что обсерватория пример участие в проекте Breakthrough Listen, предполагающем поиск инопланетных цивилизаций.