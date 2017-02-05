Ученые назвали три версии конца света

По мнению исследователей, правительства стран мира делают слишком мало, чтобы спасти человечество.Британские ученые Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета опубликовали доклад «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление». Материал посвящен основным событиям, которые способны привести к гибели всего человечества.

Предполагается, что большую опасность для планеты несут климатические изменения, ядерная война и пандемия (эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на масштабной территории – прим. ред. «ВМ»).

Специалисты утверждают, что правительства стран мира не прилагают особых усилий для недопущения возможной опасности. Авторы исследования призывали власти обратить внимание на обозначенные в документе проблемы.

Доклад ученых основан на опросе ряда экспертов, которые участвуют в специализированных мероприятиях, проводимых Оксфордском и Кембриджском университетами. Об этом сообщает The Daily Mail.