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Названы три вероятные причины конца света
Кадр из фильма «2012»
Фото: Centropolis Entertainment / Sony Pictures Entertainment (SPE)
Специалисты определились с тремя самыми большими угрозами для человечества, которые могут привести к апокалипсису. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание The Daily Mail.
Так, по мнению ученых, пандемии, изменение климата и ядерная война могут уничтожить мир, если мировые лидеры не примут превентивные меры. Эксперты считают, что сейчас делается недостаточно, чтобы обезопасить мир от подобных угроз - особенно по части применения биологического оружия.
Эти выводы содержатся в докладе «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление» Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета. Его авторы призвали международное сообщество признать важность будущего человечества и необходимость снижения этих угроз, а также сформулировали меры по сокращению возможных рисков.
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