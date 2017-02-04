Названы три вероятные причины конца света

Специалисты определились с тремя самыми большими угрозами для человечества, которые могут привести к апокалипсису. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание The Daily Mail

Так, по мнению ученых, пандемии, изменение климата и ядерная война могут уничтожить мир, если мировые лидеры не примут превентивные меры. Эксперты считают, что сейчас делается недостаточно, чтобы обезопасить мир от подобных угроз - особенно по части применения биологического оружия.

Эти выводы содержатся в докладе «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление» Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета. Его авторы призвали международное сообщество признать важность будущего человечества и необходимость снижения этих угроз, а также сформулировали меры по сокращению возможных рисков.