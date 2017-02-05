NASA заинтересовалось марсоходом российского школьника

В мае ученику 11 класса 17-летнему Артему Прокопенко предстоит поездка в Лос-Анджелес на конкурс Intel ISEF, куда он отправится в числе четырех победителей конкурса юных инженеров в Санкт-Петербурге.

В Балтийском научно-инженерном конкурсе приняли участие юные ученые из 49 регионов России, а также из Украины, Белоруссии и Казахстана. Прокопенко представил на нем свою модель марсохода. На сцену в США подросток хочет выйти с российским флагом. Ему еще предстоит усовершенствовать свой проект, который он разрабатывал в течение года. «Я всегда был болен космосом, в прошлом году я разрабатывал спутник, а до того занимался беспилотниками. Потом я понял, что хочу исследовать другие планеты, и тут уже идея с Марсом пришла сама собой», -- поделился юный робототехник.

Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) — Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений школьников. Он ежегодно проходит в США и координируется авторитетной некоммерческой организацией Science Service.Балтийский научно-инженерный конкурс это российский отборочный этап ISEF.