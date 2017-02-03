В нашей Галактике обнаружена «спрятавшаяся» черная дыра

Анализируя странное поведение облака межзвездного газа, ученые пришли к выводу, что рядом с ним может находиться черная дыра.

Исследователи из Японии пришли к выводу, что рядом с остатками сверхновой W44, расположенными на удалении 10 тыс. световых лет от нас, может находиться «спрятавшаяся» за облаком межзвездного газа черная дыра. С пресс-релизом исследования можно ознакомиться на сайте Нобеямской радиообсерватории.

Открытие сделали астроном Масая Ямада и его коллеги. Они использовали расположенный в Чили телескоп ASTE, а также радиотелескоп японской обсерватории Нобеяма. Специалисты изучали молекулярные облака вокруг остатков погибшей звезды. Эксперты обратили внимание на «странное» поведение облака межзвездного газа. Этот объект, получивший название «Пуля», движется против вращения нашей Галактики и имеет огромную кинетическую энергию. Скорость движения «Пули» составляет примерно 120 км/с.

Ученые предложили две гипотезы, объясняющие феномен: обе они связаны с активностью гипотетической черной дыры. Так, исследователи полагают, что расположенная поблизости черная дыра могла притянуть к себе облако газа, которое образовалось после взрыва сверхновой. В этом случае масса черной дыры может составлять 3,5 массы Солнца. Второй вариант предполагает, что таинственный объект движется сквозь газовое облако, а его масса может достигать 36 солнечных масс.

Понять, какая же из гипотез верна, помогут дальнейшие исследования. Отметим, что сама методика поиска черных дыр по движению вещества в молекулярных облаках может помочь выявить множество других черных дыр, о существовании которых мы сейчас даже не догадываемся. Стоит сказать, что сейчас можно более или менее достоверно судить лишь об около 60 черных дырах Млечного Пути. Это при том, что, по мнению экспертов, в нашей Галактике может находиться порядка одного миллиарда таких объектов.

Ранее, напомним, сообщалось, что в нашей Галактике ученые нашли две ранее неизвестные сверхмассивные черные дыры.