В Гренландии растает секретная ядерная база

NASA опубликовало карту таяния гренландских ледников, под которыми скрывается один из самых секретных объектов времен холодной войны - заброшенная американская база Camp Century с ядерными отходами, химическим и биологическим оружием.

В рамках проекта "Ледяной червь" США планировали разместить под ледяным щитом Гренландии порядка 600 пусковых установок баллистических ракет с ядерными боеголовками, связав их системой ледяных тоннелей длиной около четырех тысяч километров, пишет "Популярная механика".

С 1958 года на секретном объекте работало порядка 200 человек. Военные успели прорубить 3000 километров тоннелей и построить подо льдом базу, когда выяснилось, что ледники перемещаются более интенсивно, чем предполагалось, отчего военные объекты будут неминуемо уничтожениы.

В 1966 году проект "Ледяной червь" был закрыт, а вся инфрастурктура базы и завезенное имущество остались подо льдом. Из рассекреченных Пентагоном документов следует, что на Camp Century находится не менее 200 тонн дизельного топлива и 240 тонн сточных вод, содержащих радиоактивную охлаждающая жидкость из реактора, снабжавшего базу энергией, и токсичные вещества из трансформаторов.

По расчетам канадских ученых, скрывающий военную базу ледник тает со скоростью примерно три метра в год, и к 2090 содержимое Camp Century может попасть в океан. Экологи предлагают провести очистку базы и вывезти из Гренландии опасные вещества.