В вечернем небе Москвы будет виден полет МКС

Москвичи и гости столицы смогут увидеть полет Международной космической станции в вечернем небе над городом с 3 по 15 февраля, заявили в Московском планетарии, передает ТАСС.

"С 3 по 15 февраля продлится период вечерней видимости МКС над Москвой и центральными регионами России. Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18:00 мск в виде яркой быстро двигающейся звезды", - сообщили представители планетария.

По их словам, МКС движется достаточно быстро для того, чтобы ее было сложно "поймать" с помощью оптических приборов, однако ее можно будет увидеть невооруженным глазом.