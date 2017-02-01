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Обнаружены способные поглотить Вселенную древние объекты
Ученые NASA обнаружили пять удаленных древних космических объектов – блазаров, которые могут поглотить Вселенную, сообщает Space.com.
Возраст каждого блазара составляет около 14 миллиардов лет. Опасные объекты настолько велики, что масса лишь двух из них может превышать массу Солнца в миллиард раз.
Данные космические объекты напоминают черную дыру в центре галактики, которая притягивает огромное количество веществ. Когда к блазару приближается некий объект, то он разогревается под давлением и начинает испускать яркое излучение.
Открытие древних блазаров может означать то, что формирование черных дыр и вселенных началось гораздо раньше, чем считалось ранее.
Пока ученым неизвестно, когда блазары могут поглотить Вселенную.
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