Обнаружены способные поглотить Вселенную древние объекты

Ученые NASA обнаружили пять удаленных древних космических объектов – блазаров, которые могут поглотить Вселенную, сообщает Space.com

Возраст каждого блазара составляет около 14 миллиардов лет. Опасные объекты настолько велики, что масса лишь двух из них может превышать массу Солнца в миллиард раз.

Данные космические объекты напоминают черную дыру в центре галактики, которая притягивает огромное количество веществ. Когда к блазару приближается некий объект, то он разогревается под давлением и начинает испускать яркое излучение.

Открытие древних блазаров может означать то, что формирование черных дыр и вселенных началось гораздо раньше, чем считалось ранее.

Пока ученым неизвестно, когда блазары могут поглотить Вселенную.