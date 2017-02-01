Пауки и анемоны помогли создать новый класс обезболивающих

Ученые Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук разрабатывают новый класс обезболивающих препаратов. Действие новых типов анальгетиков будет направлено на болевые рецепторы.

— Наши ученые открыли пептиды, которые действуют на рецепторы восприятия боли: идет «обман» этих рецепторов. Разработанный препарат не приводит к привыканию, потому можно говорить о создании ненаркотических анальгетиков. Это очень важное инновационное направление, — рассказал «Известиям» заместитель директора Института биоорганической химии академик Александр Габибов.

Руководитель группы молекулярных инструментов для нейробиологии ИБХ РАН Александр Василевский рассказал, что аналогов разрабатываемым препаратам в мире нет. Сейчас на рынке обезболивающих представлены несколько основных групп анальгетиков — противовоспалительные препараты (стероидные и нестероидные), антидепрессанты, антиконвульсанты и наркотические вещества. Новый класс обезболивающих средств можно назвать «пептидными блокаторами болевых рецепторов».

— Развитие патологической боли зачастую связано с дисфункцией самих болевых рецепторов. Чтобы лечить такие состояния, нужны специальные соединения, которые подавляли бы активность этих рецепторов. В настоящее время на рынке таких соединений, действующих специфически на эти фармакологические мишени, нет. В связи с этим мы и озадачились этим вопросом, — рассказал Александр Василевский.

По словам ученого, за основу нового класса анальгетиков взяты яды пауков и морских анемонов (актиний).

— Ожидаешь, что, когда тебя кто-то кусает, будет больно. Конечно, в природных ядах очень часто встречаются вещества, которые активируют болевые рецепторы. Но выяснилось, что в них бывают и вещества, которые эти рецепторы блокируют, — пояснил Александр Василевский.

Исследователи из Института биоорганической химии нашли блокаторы и терморецепторов, и рецепторов кислоты, а также рецепторов внеклеточной АТФ (источника энергии для всех биохимических процессов), которые являются своего рода маркерами поврежденной ткани.

Пептид из паука, воздействующий на рецепторы АТФ, и пептид из актиний (блокатор термочувствительных рецепторов) уже прошли стадию доклинических исследований. Александр Василевский отметил, что до проведения стадии клинических испытаний предстоит выяснить, при каких именно заболеваниях можно применять тот или иной пептидный препарат.

— Одно дело говорить, что мы блокируем болевые рецепторы и поэтому снимаем боль. Совсем другое, когда переходишь непосредственно к клиническим исследованиям и собственно лекарству, — отметил ученый.

— Я занимаюсь токсином паука, который блокирует рецепторы внеклеточного АТФ у человека. Этот рецептор является фармакологической мишенью при следующих состояниях: это боли при цистите, артрите и воспалении тройничного нерва — тригеминальной невралгии, — пояснил он.

Предполагается, что препараты будут выпускаться в инъекционной форме. По самым оптимистичным прогнозам, новые анальгетики на основе природных ядов появятся на фармрынке через 5–10 лет.

— Цена будет сопоставима с ценой некоторых других фармпрепаратов, полученных с помощью технологии рекомбинантных ДНК. Инсулин получают похожим путем на биотехнологическом производстве, и можно ожидать, что цена на наши препараты будет сопоставима. Я бы не сказал, что это какие-то особенно дорогостоящие препараты, но это и не аспирин, — подчеркнул разработчик.

Заведующий Клиникой лечения боли ГКБ №64 профессор Евгений Соков отметил, что новые разработки в области обезболивания нужны, но всегда стоит помнить о побочных эффектах.

— Чем больше новых анальгетиков разрабатывается, тем труднее становится выбор того или иного препарата. Индивидуальная восприимчивость сейчас определяется чуть ли не на генетическом уровне. Но мы же не выписываем обезболивающее после генетической экспертизы, в основном такие назначения делаются эмпирически. И у всех анальгетиков очень много побочных эффектов. И чем препарат сильнее, тем их больше, — пояснил специалист. — Нужно более широко применять лечебные блокады, у нас сейчас этих процедур в десять раз меньше, чем в США. У нас только таблетки прописывают либо сразу отправляют к нейрохирургу, — посетовал Евгений Соков.

Анестезиолог-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии постдипломного образования Лев Николаев уверен, что в случае успешного прохождения клинических испытаний новый препарат будет востребован.

— Очень интересная разработка. У нас и релаксанты пошли от яда курарe. Это очень перспективное направление. В анестезиологии он, вероятно, не будет применяться, у препарата, скорее всего, будет лечебно-паллиативное действие. На рынке это будет пользоваться спросом, — отметил Лев Николаев.