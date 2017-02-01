Названы сроки падения Луны на Землю

Планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо (США) спрогнозировал сроки возможного столкновения Луны и Земли. Об этом ученый рассказал в беседе с колумнистом Forbes Брюсом Дормини.

Эксперт полагает, что спутник и планета могут столкнуться через 65 миллиардов лет. Прогноз Барнса справедлив в случае, если к этому времени систему Земля-Луна не поглотит Солнце.

Причиной того, что спутник и планета столкнутся, будет замедление вращения последнего небесного тела вокруг своей оси. По-разным оценкам это могло бы произойти примерно через 50 миллиардов лет, когда небесные тела окажутся во взаимном спин-орбитальном резонансе. К этому времени период вращения Луны вокруг своей оси составил бы 47 суток.