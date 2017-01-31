Сибирские математики научились максимально быстро вычислять источник цунами

Математики из Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН разработали метод, позволяющий максимально быстро выявлять источник цунами для прогнозирования ЧС, сообщает во вторник пресс-служба НГУ.

В институте пояснили, что цунами чаще всего возникают в результате подводного землетрясения, информация о котором становится известной в течение нескольких минут, так как скорость звука в земле в десятки раз выше скорости звука в воде. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев прогнозы распространения цунами оказываются неверными, что влечет за собой колоссальные расходы на эвакуацию населения, стратегических объектов и так далее. В связи с этим для уточнения амплитуды источника цунами применяются методы математического моделирования.

"Мы подбираем такие параметры источника, чтобы модельная волна цунами как можно меньше отклонялась от высоты проходящей реальной волны в океане. Реальные данные могут быть получены со спутниковых снимков или наводных станций. Измерения обрабатываются фильтрами от шумов, затем создается алгоритм численного решения задачи определения источника", — приводятся в сообщении слова сотрудницы лаборатории НГУ Ольги Криворотько.

Для предупреждения цунами, подчеркивает математик, необходимо максимально быстро определить его источник. В этом направлении новосибирскими специалистами разработан и тестируется аналитический метод определения амплитуды переднего фронта волны, который по вычислительной скорости превосходит используемые ранее конечно-разностные методы в десятки раз.

"Назначение разработанной системы — поддержка и сопровождение исследований события цунами и порождающих их землетрясений, а также прогнозирование чрезвычайных ситуаций", — отмечают в вузе.

Комплекс включает в себя специализированные базы данных источников цунами, инструменты для обработки и анализа геоданных, программный комплекс для расчета распространения волн и определения координат источника. Помимо этого, система сможет прогнозировать последствия и даже оценивать материальный ущерб и повреждения стратегически важных объектов.

Криворотько отмечает, что с помощью такой системы специализированные подразделения и органы власти смогут осуществлять мониторинг и прогнозирование цунами, не углубляясь в детали математических моделей. С другой стороны, ученые могут использовать продукт как удобную платформу для ведения исследовательской работы.