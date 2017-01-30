ЦРУ рассекретило файлы о наблюдениях за НЛО в Гималаях

Американские спецслужбы долгое время вели наблюдения за неопознанными летающими объектами (НЛО), в частности, за летающими тарелками над Гималаями. К такому выводу приходят журналисты, изучающие 13 миллионов страниц рассекреченных ЦРУ документов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Russia Today

Согласно опубликованным архивам, ЦРУ составило отчеты о шести случаях появления НЛО в небе над Индией и королевствами Бутан и Непал. 19 февраля 1968 года яркий объект, передвигавшийся на огромной скорости, был замечен над северо-восточным Непалом и на севере Сиккима.

«Объект двигался на большой скорости, имел вытянутую форму и испускал красные и зелёные лучи. Они были настолько мощными, что ярко освещали район наблюдения. Через несколько секунд после появления объекта над населённым пунктом Чхоламу раздался громкий звук, напоминающий раскат грома», — говорится в документе.

21 февраля 1968 года НЛО было замечено над столицей Бутана, городом Тхимпху.

«Объект, от которого шло голубоватое свечение, передвигался абсолютно бесшумно. Яркое излучение озаряло весь район наблюдения», — говорится в докладе.

4 марта 1968 года НЛО пролетело над базой индийских ВВС Фукче и над деревней Койул. Объект двигался с востока на запад со стороны перевала Чанг-Ла.

«Было замечено яркое излучение белого цвета, за которым последовали два громких звука, напоминающих взрывы. Также наблюдалось красноватое излучение, за которым тянулся белый дымный след», — говорится в докладе.

Далее приводится наблюдение, сделанное сотрудниками американских спецслужб, 25 марта 1968 года в районе Каски в северо-западном Непале.

«Двигался с севера на юг. Объект излучал яркое свечение, которое пульсировало вспышками. Издав громкий звук, напоминавший раскат грома, он дезинтегрировался в небе над регионом Каски. Большой дискообразный металлический объект диаметром шесть футов и толщиной четыре фута был найден в кратере в Балтичауре, в пяти милях к северо-востоку от Покхары. Похожие объекты были обнаружены в Талакоте и Турепасале», — говорится в документе.

Данный документ, как отмечается в публикации, был обнародован в 2001 году. На обложку доклада помещены фотографии Дональда Кихоу, возглавлявшего Национальный комитет по воздушным феноменам в период с 1957 года по 1969 год, и физика-ядерщика, возглавлявшего Национальное бюро по стандартам, Эдварда Кондона. ЦРУ публикует внутренние секретные документы, связанные с изучением спецслужбами феномена НЛО с 2016 года. В одном из докладов ведомства утверждалось, что порядка 20% всех наблюдаемых НЛО не имеют научного объяснения.