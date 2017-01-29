Участники научного эксперимента получили смертельную дозу кофеина

Добровольцы-студенты, участвовавшие в научном эксперименте, получили смертельную дозу кофеина из-за ошибок британских ученых. Как сообщает ВВС, студенты принимали участие в программе Нортумбрийского университета по изучению влияния кофеина на выполнение спортивных упражнений. Однако вместо 0,3 грамма кофеина, они получили 30 граммов – дозу, эквивалентную 300 чашкам кофе.

Ошибка была сделана из-за того, что расчеты проводились на мобильном телефоне и запятая, отделяющая десятичные знаки, была поставлена в неправильном месте, а возможные риски оказались не оценены должным образом.

К счастью, студентов вовремя госпитализировали и их удалось спасти. Но один из пострадавших сообщил о краткосрочных потерях памяти.

Между тем, как отметил на судебном заседании прокурор Адам Фаррер, подобная передозировка могла привести к летальному исходу, поскольку ранее стало известно о смертельном случае после употребления всего 18 граммов кофеина.

Из-за эксперимента, приведшего к опасным последствиям, университет был оштрафован на 400 тысяч фунтов.