Кукурузная диета превратила хомяков в агрессивных каннибалов

Для многих из нас хомяк — самое безобидное существо на планете. Всем известно, что они много едят и обильно плодятся, но мало кто знает, что изменение рациона может превратить этих безобидных грызунов в сумасшедших каннибалов, пожирающих живьем собственных детей.

Французские исследователи обнаружили, что однообразное питание кукурузой вызывает у хомяков странное и весьма агрессивное поведение - каннибализм. А началось все с того, что новое исследование, проведенное в Страстбургском университете, поставило своей целью определить, почему европейский хомяк (Cricetus Cricetus) вымирает с угрожающей скоростью.

Причины этого необычного мора были загадкой для ученых. Обвиняли промышленную вспашку территории и пестициды, уничтожающие естественную среду обитания хомяков. Предполагали, что подземные норы, в которых обычно и живут коммуны грызунов, были разрушены или затоплены, из-за чего регулярно и гибла часть популяции. Однако, как показала проверка, эти факторы не оказывали на хомяков такого сильного воздействия, хотя, конечно, и играли свою роль. Исследовательскую группу, во главе с Матильдой Тиссье, заинтересовал рацион хомяков. Ранее он был весьма стандартным: зерна, коренья, насекомые. Однако в регионах, где велась активная сельскохозяйственная деятельность, ситуация была совершенно иная: там преобладающим продуктом питания стала кукуруза.

Вот что The Guardian рассказывает о том, как проводились испытания:

"Первая серия лабораторных экспериментов проводилась с дикими видами, которые регулярно питались кукурузой и пшеницей, с редким гарниром из клевера и червей. Это практически не повлияло на количество потомства, но когда дело дошло до вопроса выживаемости - все обернулось трагически. Порядка 4-5 детенышей были отняты от материнской груди в той группе, которая питалась на основе пшенично-клеверной и пшенично-насекомой диеты. В случае кукурузной диеты это составляло всего 5% от общего числа новорожденных, но куда более тревожными были обстоятельства их смерти: матери буквально пожирали своих детенышей живьем."

Стоит отметить, что каннибализм у грызунов - явление нередкое, и самки часто поедают своих детенышей, когда понимают, что не в состоянии прокормить их всех. Но подобные "кукурузные диеты" были связаны с ростом уровня убийств, самоубийств и каннибализма и в человеческом обществе. Дело тут вовсе не в коллективном помешательстве и не в черной магии: просто дефицит витамина B3 (самый частый симптом при условии, что вы питаетесь одной кукурузой) вызывает у людей состояние, известное как пеллагра. Считается, что именно оно стало причиной смерти 3 миллионов человек в период между 1735 и 1940 годами.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые решили дополнить рацион "кукурузной" группы добавками B3. Хомяки, получавшие достаточную дневную дозу, отказались от своего маниакального поведения и перестали пожирать свое потомство. Несмотря на то, что европейский хомяк считается вредителем, во Франции он защищен на законодательном уровне, поскольку играет важную роль в поддержании экосистемы. По мнению исследователей, лучшими мерами по защите грызунов станет включение широкого спектра растений в сельскохозяйственные схемы, чтобы рацион грызунов и других полевых животных был как можно более разнообразным.