Ученый объяснил появление "световых столбов" над Ростовом-на-Дону

Заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян объяснил РИА Новости происхождение "световых столбов" в небе над Ростовом-на-Дону, удививших многих жителей города.

Жители Ростова минувшей ночью в социальных сетях опубликовали фотографии световых лучей в небе над городом. По информации местных СМИ, световые лучи над Ростовом даже испугали некоторых ростовчан.

"Возможны две причины происхождения этих "столбов": первая причина оптическая — бывают такие свечения, которые воспринимаются нами как какие-то столбы, это связано с атмосферными процессами. Вторая причина связана с нашим городским освещением, именно сочетание вертикальной городской подсветки и так называемой "морозной пыли" в воздухе — это, на мой взгляд, наблюдалось в Ростове, облака в этом случае создали отражающий эффект", — пояснил Степанян.

Он добавил, что "световые столбы" в Ростове не имели природного происхождения, а относятся к оптической иллюзии. По его словам, это явление стало возможным после резкого понижения температуры воздуха, характерного скорее для сибирских регионов.

"В пятницу днем было потепление, а ночью достаточно резкий спад температуры до минус 14. Воздух был влажный, а вода, которая находилась в воздухе в виде пара, начала кристаллизоваться. По сути, в воздухе образовались кристаллики льда, ледяные снежинки. Это и называют "морозной пылью", "дымкой". Кода эти льдинки или снежинки висят в воздухе, они, как зеркала, отражают свет, который падает на них. Например, машина с включенными фарами поднимается в горку, а человеку, который стоит с другой стороны, кажется, что столб света идет вверх. В центре Ростова много таких мест, где машине нужно ехать в горку", — уточнил Степанян, добавив, что даже один световой объект может стать источником происхождения нескольких "световых столбов".

По словам ученого, летом подобные "столбы" можно увидеть во время тумана. Как рассказал собеседник агентства, некоторое время назад в Ростове-на-Дону наблюдали еще одну крупную оптическую иллюзию, когда подсветка памятника Стачке 1902 года в сочетании с низкой облачностью создала огромную тень над городом.