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Ученый объяснил появление "световых столбов" над Ростовом-на-Дону
Фото: AP Photo/ The Billings Gazette, Bob Zellar)
Заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян объяснил РИА Новости происхождение "световых столбов" в небе над Ростовом-на-Дону, удививших многих жителей города.
Световые столбы в Ростовской области pic.twitter.com/KS2Jk5ilHR— ВПЕЧАТЛЯЕТ! (@twit_impressive) 27 января 2017 г.
Жители Ростова минувшей ночью в социальных сетях опубликовали фотографии световых лучей в небе над городом. По информации местных СМИ, световые лучи над Ростовом даже испугали некоторых ростовчан.
"Возможны две причины происхождения этих "столбов": первая причина оптическая — бывают такие свечения, которые воспринимаются нами как какие-то столбы, это связано с атмосферными процессами. Вторая причина связана с нашим городским освещением, именно сочетание вертикальной городской подсветки и так называемой "морозной пыли" в воздухе — это, на мой взгляд, наблюдалось в Ростове, облака в этом случае создали отражающий эффект", — пояснил Степанян.
Он добавил, что "световые столбы" в Ростове не имели природного происхождения, а относятся к оптической иллюзии. По его словам, это явление стало возможным после резкого понижения температуры воздуха, характерного скорее для сибирских регионов.
"В пятницу днем было потепление, а ночью достаточно резкий спад температуры до минус 14. Воздух был влажный, а вода, которая находилась в воздухе в виде пара, начала кристаллизоваться. По сути, в воздухе образовались кристаллики льда, ледяные снежинки. Это и называют "морозной пылью", "дымкой". Кода эти льдинки или снежинки висят в воздухе, они, как зеркала, отражают свет, который падает на них. Например, машина с включенными фарами поднимается в горку, а человеку, который стоит с другой стороны, кажется, что столб света идет вверх. В центре Ростова много таких мест, где машине нужно ехать в горку", — уточнил Степанян, добавив, что даже один световой объект может стать источником происхождения нескольких "световых столбов".
Ростовчане сфотографировали световые столбы в небе над городомhttps://t.co/goI8LLF8mB #Ростов #небо #гало pic.twitter.com/ASS32Fqc1i— KP.RU-Ростов-на-Дону (@kprostov) 27 января 2017 г.
По словам ученого, летом подобные "столбы" можно увидеть во время тумана. Как рассказал собеседник агентства, некоторое время назад в Ростове-на-Дону наблюдали еще одну крупную оптическую иллюзию, когда подсветка памятника Стачке 1902 года в сочетании с низкой облачностью создала огромную тень над городом.
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