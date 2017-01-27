Большой астероид упадет в феврале и станет причиной стихийных бедствий

Ученые из американского космического агентства NASA рассказали, что в феврале на Землю упадет гигантский астероид WF9. К счастью, ученые смогли заранее рассчитать место падения небесного тела.

Стоит отметить, что за падением этого космического объекта смогут наблюдать жители Великобритании.

Поскольку скорей всего он упадет в океан, это может спровоцировать гигантское цунами. Впрочем, по словам ученых, это лучше, чем если бы он упал на какой-нибудь большой город. В этом случае можно было бы ожидать большое количество жертв, пишет «ФАН».

По мнению ряда ученых, этот астероид сгорит в атмосфере, но астроном Демин Дамир Захарович, как сообщает «Свопи», считает иначе. Ученый также обвинил NASA в том, что только сейчас был подтвержден факт грядущего падения астероида, зафиксированного еще в октябре.

Ранее ученые NASA сообщили, что астероиды упадут на Землю неожиданно.