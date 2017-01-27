Большой астероид упадет на Землю в феврале

Как отмечается в публикации, за падением небесного тела смогут наблюдать жители Великобритании. Ученые отмечают, что астероид с большой долей вероятности упадет в океан. Эксперты подчеркивают, что это лучшая из возможных зон падения, так как падение астероида на сушу вызвало бы огромное число жертв. Впрочем, ряд ученых уверены, что астероид сгорит в атмосфере.