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Рамблер/новости

Большой астероид упадет на Землю в феврале

Новый конец света NASA назначило на февраль
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Гигантский астероид упадет на Землю в феврале и вызовет сильнейшее цунами. С таким заявлением выступили специалисты американского космического агентства NASA. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Свободная пресса».
Как отмечается в публикации, за падением небесного тела смогут наблюдать жители Великобритании. Ученые отмечают, что астероид с большой долей вероятности упадет в океан. Эксперты подчеркивают, что это лучшая из возможных зон падения, так как падение астероида на сушу вызвало бы огромное число жертв. Впрочем, ряд ученых уверены, что астероид сгорит в атмосфере.
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