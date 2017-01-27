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Большой астероид упадет на Землю в феврале
Фото: NASA/JPL-Caltech/ТАСС
Гигантский астероид упадет на Землю в феврале и вызовет сильнейшее цунами. С таким заявлением выступили специалисты американского космического агентства NASA. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Свободная пресса».
Как отмечается в публикации, за падением небесного тела смогут наблюдать жители Великобритании. Ученые отмечают, что астероид с большой долей вероятности упадет в океан. Эксперты подчеркивают, что это лучшая из возможных зон падения, так как падение астероида на сушу вызвало бы огромное число жертв. Впрочем, ряд ученых уверены, что астероид сгорит в атмосфере.
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