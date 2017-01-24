Загадочные метеориты из России опровергли миф о Солнечной системе

Метеориты, упавшие на российской территории, помогли ученым доказать, что неизменность химического состава Солнечной системы является мифом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Nature

Исследователи из Лундского университета Швеции изучили 43 объекта, упавших на территории современной России 470 миллионов лет назад. В частности, ученые проанализировали отложения на морском дне у северо-восточных берегов России.

Ученые растворили несколько тонн осадочных пород, чтобы найти зерна оксида хрома, которые когда-то были частями метеоритов. Эти кристаллы не меняются на протяжении миллионов лет, поэтому они могут рассказать, из чего состояло «материнское» космическое тело.

В итоге химический и изотопный анализ показали, что древние метеориты отличались по составу от современных. По мнению исследователей, это доказывает, что около 500 миллионов лет назад в Солнечной системе произошло событие, повлиявшее на химический состав небесных тел.