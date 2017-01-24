Петербург не утонет

2016 год признан самым теплым за историю метеонаблюдений, то есть начиная с 1880 года. Причем он стал третьим самым теплым подряд вслед за 2014-м и 2015-м. А коллектив ученых из США и Ирландии опубликовал в журнале Science катастрофические выводы о подъеме Мирового океана. По их словам, в перспективе вода затопит прибрежные города и целые государства. В частности, прибрежную часть Уругвая, Перу, а также Венецию, Лондон, Александрию, Голландию, Данию. Выводы их российских коллег не так пессимистичны — вселенский потоп человечеству грозит очень нескоро.

Последние полтора десятка лет были небывало жаркими, но в 2016 году температурные рекорды фиксировались на протяжении восьми месяцев года. Средняя температура поверхности Земли сейчас на один градус выше, чем в середине ХХ века, и на 1,1 градуса выше, чем в конце XIX века.

Некоторые специалисты считают, что в этом виноваты люди.

— Концентрацию рекордно теплых годов, которые мы видим в XXI веке, можно объяснить только изменением климата, вызванным человеком, — заявил CNN директор Научного центра Земли в Университете штата Пенсильвания Майкл Манн

При этом Земля прогревается неравномерно. Арктика — примерно вдвое быстрее остальной планеты. В прошлом году там был зафиксирован самый низкий среднегодовой уровень ледяного покрова. В ноябре 2016 года температура на Северном полюсе была на 20 градусов выше нормы.

Будет ли 2017-й очередным рекордно теплым? Глава Института космических исследований Годдарда при NASA Гэвин Шмидт не исключает, что наступивший год войдет по крайней мере в топ-5 самых теплых за историю наблюдений. Однако большинство ученых отмечают, что последнее потепление было связано не столько с воздействием человека, сколько с Эль-Ниньо. Это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое повышает общую температуру в мире.

Вторая тема, которую активно сейчас обсуждают, — это повышение уровня Мирового океана. Коллектив ученых из США и Ирландии опубликовал такие данные в журнале Science. По их словам, температура воды сейчас равна показателям межледникового периода — самого теплого отрезка за последние 800 тыс. лет, который был 115–130 тыс. лет назад.

Причем уровень океана тогда был на 8–10 м выше нашего, а средние температуры воздуха — на 1,5–2 градуса больше, чем сейчас. Ученые считают, что как только Земля из-за глобального потепления нарастит эти градусы, ледники растают, уровень воды резко пойдет вверх, достигнув значений, которые были 120–130 тыс. лет назад.

Произойдет это, по мнению американских и ирландских исследователей, не скоро — через несколько столетий, а то и тысячелетий. Но в перспективе вода затопит прибрежные города и целые островные государства, в частности прибрежную часть Уругвая, Перу и более близкие нам Голландию и Данию, а также Венецию, Лондон и Александрию.

Как рассказал «Известиям» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, явление Эль-Ниньо закончилось, и 2017 год должен стать попрохладнее. Если же глобальная температура не снизится, действительно придется говорить о тренде, который оказался даже сильнее, чем ожидалось.

По мнению научного сотрудника Национального центра атмосферных исследований США Джеральда Мила, которое приводит CNN, упомянутый тренд будет иметь место до тех пор, пока концентрация СО2 в атмосфере продолжит расти. А учитывая, что один из главных загрязнителей атмосферы — США — в ближайшее время не планирует переходить к «зеленой экономике», то и упомянутым тенденциям меняться нет причины.

По словам директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Сергея Семенова, если температура в северной части Атлантического океана повысится на 3–4 градуса, начнется «деградация» гренландского ледового щита. Уровень Мирового океана поднимется на несколько метров, что негативно скажется на прибрежной инфраструктуре многих стран.

— Но процесс этот очень медленный, занимающий столетия и даже тысячелетия. В нашем веке я точно не стал бы делать катастрофических прогнозов, — сказал он. — Общее повышение уровня океана в XXI веке составит не больше полуметра.

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал «Известиям», что прогноз, опубликованный в Science, сделать несложно.

— Берется количество льда, которое может растаять, и тепловое расширение воды. Получается, что к концу XXI века уровень океана может подняться до метра. К концу XXII века — останется таким же или поднимется еще на два метра. Причем подъем неравномерен. Тропики будут уходить под воду, на севере проблем будет меньше. Есть, конечно, и другие сценарии, по которым вода будет прибывать быстрее — не на метр, а на три к концу XXI века и на семь — к концу XXII. Но это отдельные работы, консенсуса в научном мире по этому поводу нет.

В любом случае наибольший риск есть для островных государств Океании и Юго-Восточной Азии. России, даже прибрежному Петербургу, пока что ничего не грозит.

— Хотя я знаю, что правительство города вместе с Главной геофизической лабораторией уже озаботилось этим вопросом. Изучаются возможные локальные подтопления, прогнозы по увеличению штормов и нагонных явлений. Если говорить о других наших городах, то, например, Мурманск или Петропавловск-Камчатский стоят на скалах, серьезных проблем у них быть не должно, — добавил он.

То ли дело Голландия или Венеция.

— Думаю, что властям Венеции в будущем придется принимать серьезные и дорогостоящие меры. Звучала даже идея построить дамбу через Гибралтарский пролив, чтобы закрыть Средиземное море от повышения Мирового океана. Но в любом случае речь идет не о ближайших годах и, скорее всего, даже не о ближайших десятилетиях, — подчеркнул он.

По мнению члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата Олега Анисимова, глобальное потепление сулит России не только проблемы, но и выгоду в виде экономии затрат на отопление, расширения территории для ведения сельского хозяйства, большие возможности по использованию Севморпути и т.д.

Говоря о рисках для Петербурга, он заметил, что катастрофы не будет.

— В Петербурге примерно по Неве проходит разлом тектонических плит. Территория справа от него последние 8–10 тыс. лет медленно поднимается. Это отчасти компенсирует подъем уровня Мирового океана. Подъем территории слева (южное побережье Финского залива) уже завершился, поэтому увеличение уровня Мирового океана может сказаться только на ней, — рассказал он. — Но даже если представить, что к концу XXI века уровень воды будет на полметра выше, чем сейчас, катастрофы не будет, есть время приспособиться.

Специалист напомнил, что в 1990-е годы ученые тоже делали громкие заявления о том, что к концу XXI века уровень Мирового океана вырастет на 100–120 см. Но сейчас, даже несмотря на череду самых теплых лет, оценки большинства специалистов скромнее — до конца века уровень воды в мире повысится на 50–60 см.