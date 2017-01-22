Психологи объяснили веру в «лунный заговор»

Ученые пришли к выводу, что любители конспирологии не доверяют науке из-за опасения разрушить собственные принципы и убеждения. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Множество людей на планете не верит в полет на Луну, глобальное потепление, полезность прививок и отсутствие контактов правительства с инопланетянами. Психологи давно изучают любителей «теорий заговоров», но существенных отличий их психики от психики других людей найти не удалось.

Психолог Мэттью Хорнси из университета Квинсленда (Австралия) совместно с коллегами из США и Канады пришел к выводу, что над конспирологами довлеет страх потерять личные принципы или убеждения.

При этом популяризаторы науки выбирают неправильный путь, чтобы переубедить скептиков. Они пытаются воздействовать на них фактами, игнорируя при этом их чувства.

В итоге конспирологии игнорируют факты как «нерелевантные». Угроза личным убеждениям заставляет таких людей подозревать просветителей в подрыве моральных устоев. Поэтому исследователи сделали следующий вывод: сначала надо убедить людей, что их моральные принципы и личные убеждения не будут затронуты, и только потом переходить к фактам и доказательствам.