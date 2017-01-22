Ученые выяснили, почему некоторые люди верят в "лунный заговор"

Многие рациональные люди не верят в полет НАСА на Луну, в прививки, изменение климата и прочие теории заговора из-за стремления защитить свои личные убеждения от посягательств со стороны других людей, заявили психологи, выступавшие на ежегодной конференции Общества персональной и социальной психологии в Сан-Антонио.

"Как можно избежать этого и заставить людей менее скептично относиться к науке? Нужно не просто прямо излагать факты, а рассказывать аудитории о них так, чтобы этот рассказ был "подогнан" под их интересы. К примеру, если вы пытаетесь переубедить климатических скептиков, нужно сначала узнать, с чем они готовы согласиться, и использовать эти идеи для того, чтобы изложить последние данные о глобальном потеплении", — заявил Мэттью Хорнси (Matthew Hornsey) из университета Квинсленда (Австралия).

С миру по вишенке

На Земле существуют десятки организованных и разобщенных групп людей, отказывающихся верить в различные научные открытия или блага цивилизации, несмотря на отсутствие каких либо свидетельств в пользу их ложности или вреда.

К примеру, фактически с момента запуска американской программы "Аполлон" существуют люди, отказывающиеся верить в то, что американские астронавты побывали на поверхности Луны, оставили там следы и вернули на Землю несколько тонн лунной материи. Никакие доказательства, в том числе снимки этих следов с орбиты зондами трех разных стран, не заставили их усомниться в том, что высадка Нила Армстронга на Луне была снята в павильоне в Голливуде.

Нечто похожее происходит с людьми, которые не верят в глобальное потепление, считают прививки вредными или думают, что правительство пытается управлять их разумом их при помощи "химических следов" от самолетов или фтора в водопроводной воде.

Психологи годами изучают таких любителей "теорий заговоров", пытаясь понять, чем они отличаются от других людей, и пока им не удалось зафиксировать никаких существенных различий – в среднем, как отмечает Хорнси, они являются такими же образованными, как и остальные люди, и так же активно интересуются наукой и считают ее достойной доверия.

Хорнси и его коллеги из Канады и США наблюдали за поведением нескольких групп таких людей и пришли к выводу, что ими движет не недостаток знаний или неспособность их воспринимать, а страх перед потерей своих личных принципов или убеждений.

Моральный фильтр

В таком случае, как выражается Хорнси, мозг человека переключается в "режим юриста" и начинает отбирать факты, поддерживающие его убеждения, и отбрасывать или сомневаться в тех, которые им не соответствуют. В результате и у конспирологов, и у их противников складывается "научная" картина мира, сложенная из удобных и непротиворечивых (для них) фактов.

К примеру, как показали опыты психологов, верующие люди или представители разных политических идеологий считают практически любые факты менее "осязаемыми" и достойными доверия, когда речь заходит о возможности подрыва каких-то "осевых" принципов их существования, потенциально никак не связанных с обсуждаемым предметом. Как правило, люди переключаются в таких случаях с фактов на моральные и оценочные суждения и начинают занимать экстремальные позиции при оценке того или иного явления или открытия.

К примеру, как объясняет Хорнси, сомнения в том, что ваш любимый браузер является лучшим в Интернете, могут неосознанно заставить вас сомневаться в высадке астронавтов на Луне или в изменении климата. Поэтому можно говорить о том, что почти все просветители и популяризаторы науки выбирают неправильный путь для того, чтобы переубедить скептиков, забрасывая их фактами и игнорируя их чувства.

Произойдет следующее: факты они проигнорируют как "нерелевантные", а угроза их личным убеждениям заставит таких людей еще более скептично относиться к утверждениям просветителей, подозревая их в подрыве моральных устоев. Соответственно, психологи рекомендуют им сначала убедить слушателей в том, что их моральные принципы и личные убеждения не будут затронуты, и только потом пытаться убедить их в том, что науке можно доверять.