Климатолог: к 2100 году мировой океан затопит Нью-Йорк

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов объяснил возможные последствия повышения уровня океана для людей, передает НСН.

"Американцы нарисовали карту своих прибрежных городов, на которой пометили годы, когда они скроются под водой. К 2100 году океан затопит Нью-Йорк. У нас такой карты я не видел. Однако дело не в том, что уровень океана повысится, а в том, что увеличится опасность штормовых нагонов, которые будут угрожать объектам инфраструктуры, которые сейчас находятся вне зоны возможных ударов стихии", - сказал он.

По словам ученого, повышение уровня Мирового океана идет уже давно. Он отметил, что за последние 100 лет уровень океана вырос на 20 см, и будет продолжать расти. По оценкам, к концу столетия он поднимется еще на полметра.