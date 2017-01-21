Биологи установили еще одну причину моргания

Международная группа ученых выяснила, что когда человек моргает, мозг корректирует положение глазных яблок. Биологи представили свою работу в журнале Current Biology.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли с коллегами провели эксперимент, в ходе которого добровольцы сидели в темной комнате в течение длительного времени и смотрели на точку на экране. В это время инфракрасные камеры отслеживали движения их глаз. Участники исследования в шутку назвали этот эксперимент самым скучным из всех экспериментов, на которых им приходилось бывать.

Эксперимент был построен так, что каждый раз, когда человек моргал, точка на экране переносилась на один сантиметр вправо. Инфракрасные камеры зафиксировали, что после моргания глаза фокусировались на сдвинутой точке, хотя сами участники исследования не замечали этих сдвигов.

По словам ученых, глазные мышцы человека довольно «вялые» и «неточные» и поэтому мозгу приходится постоянно корректировать положение глазных яблок в зависимости от окружающей действительности. Биологи считают, что если бы мозг не вносил такие мгновенные корректировки в зрительный процесс, то окружающий мир казался бы людям призрачным и хаотичным.