Ученые обнаружили двигатель от НЛО на Марсе

На снимках с Марса удалось разглядеть обломки космического корабля инопланетян.

На этом снимке Скотт Уоринг разглядел фрагменты двигателя НЛО

Снимки с Красной планеты, сделанные марсоходом Curiosity, решил внимательно изучить уфолог Скотт Уоринг. В результате при детальном рассмотрении изображений ученому удалось разглядеть на фотографиях некие загадочные элементы, которые, по мнению самого Уоринга, вполне могут являться обломками двигателя от космического корабля инопланетян.

Ученый предполагает, что эти фрагменты могли появиться на Марсе в результате крушения НЛО, обломки которого, как убежден Уоринг, ему как раз удалось разглядеть на снимках.