Ученые: океан смоет с лица Земли Лондон, Венецию и Каир

В течение ближайших столетий или тысячелетий уровень Мирового океана повысится до катастрофической отметки, установили ученые. Выдержки из исследования, опубликованного в журнале Science, приводит EurekAlert! , сообщают Рамблер/новости.

Ученые сравнили данные о температуре и уровне Мирового океана в межледниковые периоды с их современными значениями. Выяснилось, что температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый (эемский) период, около 116-129 тысяч лет назад, почти совпадала с современной. Между тем примерно в то же время уровень моря был выше, чем сейчас, на шесть-девять метров.

Приблизительно 129 тысяч лет назад уровень Мирового океана был близок к его значению в 1870-1889 годы. Около 125 тысяч лет назад средняя температура поверхности моря выросла примерно на 0,5 градуса Цельсия и практически сравнялась с современной.