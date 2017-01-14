Откуда в Солнечной системе взялась девятая планета

Поиски девятой планеты Солнечной системы (за исключением карликовой планеты Плутон) пока не завершились успехом. Однако американские учёные из Университета штата Нью-Мексико выступили с правдоподобным предположением о её появлении в нашей планетной системе. Их вывод состоит в том, что теоретически существующий объект может оказаться планетой, образованной «вовне», которая, однако, «зацепилась» на удаленной орбите у Солнца. Эта и другие версии появления загадочной планеты в Солнечной системе — в материале RT.

Вытолкнута на периферию?

Стоит отметить, что саму девятую планету никто никогда не видел. В начале 2016 года астрофизики Майк Браун Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заявили о том, что нашли её при помощи анализа обнаруженных во внешней части Солнечной системы возмущений. Расположение космических тел в так называемом Поясе Койпера — области за Нептуном — позволило предположить воздействие на них крупной планеты, прошедшей мимо скопления относительно небольших объектов. Масса гипотетической планеты в 10 раз превышает массу Земли.

Согласно версии, выдвинутой Брауном и Батыгиным, планета могла образоваться в Солнечной системе, а затем её вытолкнуло на более далекую орбиту из-за действия силы притяжения Юпитера или Сатурна.

Они же рассчитали, что перемещаясь вокруг Солнца, девятая планета максимально удаляется от него не менее чем в 1000 раз дальше Земли. В наиболее близкой точке орбиты планета не подходит к Солнцу ближе дистанции в 200 раз больше среднего расстояния от Земли до Солнца. А один оборот вокруг звезды она совершает за срок от 10 до 20 тысяч лет.

Версии о «планете-сироте»

На основе этих данных Джеймс Веспер и Пол Мэйсон из Университета штата Нью-Мексико выстроили 156 компьютерных моделей поведения крупного небесного тела. В 40% случаев планета, как и предположили её первооткрыватели, закреплялась далеко за пределами орбиты Плутона и начинала обращаться вокруг Солнца. В 60% случаев планета проходила сквозь Солнечную систему и продолжала своё движение сквозь космос.

Считается, что так называемые «планеты-сироты», или «планеты-странники» образуются за пределами планетных систем. Также некоторые из них формируются в других звёздных системах, но затем покидают их, например, если их выталкивает из-за воздействия силы притяжения других планет. Время от времени, вырываясь в открытый космос, «сироты» даже могут захватывать с собой «компаньона» — небольшие планеты, которые они утягивают своей гравитацией.

Открытие «космических сирот» было предсказано в начале 1990-х годов. Находить их начали уже в XXI веке. Количество планет, блуждающих во Вселенной, поражает воображение: предполагается, что их число может достигать 400 миллиардов. Трудность их обнаружения объясняется недостатком методов исследования. Так, если экзопланеты в основном находят по периодическим колебаниям и затемнениям звёзд, вокруг которых они вращаются, то с планетами-странниками всё несколько сложнее. Пока учёные могут обнаруживать только тех «странниц», размер которых не меньше самых крупных в Солнечной системе Юпитера или Сатурна.

Представленный на встрече Американского астрономического общества доклад Веспера и Мэйсона ещё не успел пройти экспертную оценку. Однако, по словам Константина Батыгина, версия его коллег из Университета штата Нью-Мексико вполне вероятна. «Не зная точной орбиты, сложно однозначно подтверждать или отвергать эту версию, однако возможность того, что девятая планета — действительно объект, захваченный Солнечной системой, определённо есть», — пояснил Батыгин в интервью Gizmodo. С похожим заявлением летом 2016 года выступали и другие учёные.

Физики из Лундского университета в Швеции подсчитали, что 4,5 миллиарда лет назад Солнце со своими планетами могло сблизиться с другой планетной системой. В результате наша звезда, вероятно, «украла» одну из планет.

На проведение расчётов их сподвигло необычное расположение гипотетической девятой планеты. Казалось невероятным, чтобы она сформировалась на таком расстоянии от нашей звезды и продолжила обращаться вокруг неё.

Стоит отметить, что ряд учёных относятся скептически к самой гипотезе о наличии в Солнечной системе ещё одной планеты, однако Батыгин уверен в её реальности. «Число казалось бы не связанных между собой загадок в жизни Солнечной системы, которые решаются за счёт предположения о девятой планете, слишком велико, чтобы это оказалось простым совпадением», — возражает он. Сразу после совместного с Брауном открытия Батыгин прогнозировал, что работа по обнаружению девятой планеты с помощью телескопов займёт до восьми лет.