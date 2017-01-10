Ученые нашли причину появления «кислоты зомби» у берегов США

Ученые из университета штата Орегон в Корваллисе выяснили, что причиной массового разрастания ядовитых водорослей у западных берегов США стал климатический феномен Эль-Ниньо, усиленный глобальным потеплением. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на PNAS

Водоросли, о которых идет речь, называют «кислотой зомби». Они вызывают галлюцинации, спазмы и смерть. По словам эколога Моргейн Маккиббен, из-за этих бурых или сине-зеленых водорослей опасными для человека становятся и моллюски. Дело в том, что из ракушек очень медленно вымываются токсины, иногда на это может требоваться целый год.

Весной и зимой 2015 года прибрежные воды США поразила «эпидемия» – там произошла вспышка роста водорослей вида Pseudo-nitzschia australis, чьи клетки во время цветения вырабатывают большие количества нейротоксина DA. Молекулы этого вещества копятся в тканях тела рыб и моллюсков, и если их съест птица, млекопитающие или человек, то закончиться такая трапеза может смертью.

Экологи пришли к выводу, что главной причиной этой вспышки цветения водорослей был Эль-Ниньо, который представляет собой аномальное повышение температуры поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Из-за потепления вод в тропиках ослабляется Калифорнийское течение, которое несет теплые воды к берегам Запада США и Мексики. Вместе с теплой водой туда попадает фитопланктон, начинающий бурно размножаться и насыщать прибрежные воды «кислотой зомби» ядовитых цветов.