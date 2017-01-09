В Аргентине найден "дедушка" картофеля возрастом 52 млн лет

В Аргентине исследователи нашли два ископаемых плода возрастом 52 млн лет. Находка поможет понять, как эволюционировали многие современные растения, включая картофель и томаты. Подробная информация была опубликована в журнале Science.

Растение принадлежит к семейству пасленовых. Сейчас они повсеместно распространены, но их ранняя история пока что неясна – ученые находили лишь несколько ископаемых семян. Находка относится к физалисам, самому крупному роду семейства. Один из видов физалисов, физалис овощной, родственен томатам и используется в мексиканской кухне. Находка показывает, что физалисы и пасленовые в целом гораздо старше, чем считалось ранее – возраст физалиса овощного прежде оценивался примерно в 25 млн лет.

На исследованной территории было найдено около 6 тыс. ископаемых растений, однако к физалисам относились только два.