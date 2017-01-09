Опубликован сделанный с орбиты Марса снимок Земли

Американское космическое агентство NASA опубликовало изображение Земли и Луны, сделанное зондом, вращающимся вокруг Марса. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт агентства.

Зонд Mars Reconnaissance Orbiter сделал этот снимок 20 ноября с помощью камеры HiRISE. Фотография была нужна для калибровки камеры. Хотя расстояние между Землей и Луной в 30 раз превышает диаметр самой Земли, планета и ее спутник на снимке кажутся ближе друг к другу. Дело в том, что Луна находилась за Землей, когда зонд их сфотографировал.

В момент съемки расстояние от Марса до Земли составляло 205 миллионов километров. На снимке на Земле заметны Австралия и океаны вокруг нее.