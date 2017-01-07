Китай построит в Тибете телескопы для обнаружения гравитационных волн

Китай планирует разместить в Тибетском автономном районе телескопы с целью изучения гравитационных волн.

Как передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на старшего научного сотрудника Национальной астрономической обсерватории Китая (NAOC) при Китайской академии наук Яо Юнцяна, строительство первого телескопа под названием Ngari-1 было начато в 30 километрах к югу от поселка Шицюаньхэ округа Нгари. Всего проект включает две фазы.

Как уточнил Яо Юнцян, телескоп будет расположен на высоте 5250 метров над уровнем моря. После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 2021 год, телескоп будет вести наблюдение и собирать точные данные о гравитационных волнах в Северном полушарии.

Также китайские ученые планируют в будущем создать серию телескопов Ngari-2 в рамках второй фазы реализации проекта. Эти телескопы будут расположены на высоте 6 километров над уровнем моря. Однако дата их сооружения не сообщается. Бюджет всего проекта оценивается в 18,8 миллиона долларов США.

В конце февраля 2016 года сообщалось, что Китай намерен привлекать специалистов для изучения гравитационных волн, предлагая годовую зарплату в размере около 153 тысяч долларов США.