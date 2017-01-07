Ученые КНР обнаружили окаменелые следы динозавров, датированные Юрским периодом

Китайские палеонтологи объявили об обнаружении в горах на юго-западе КНР редких окаменелых следов динозавра. Как сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, уникальные образцы, которым более 150 млн лет, достигают 40 см в длину.

На следы в скалах на территории отдаленного района провинции Гуйчжоу специалисты наткнулись случайно в ноябре. На экспертизу и анализ у них ушло почти два месяца.

"Хотя площадь, на которой оставлены следы, крайне небольшая, нам удалось установить, что эти отпечатки принадлежат четырем разным древним рептилиям. Они проходили здесь друг за другом с небольшим временным интервалом", - рассказал в интервью журналистам профессор Китайского геологического университета Син Лида. По словам ученого, ориентировочно в Юрский период (приблизительно 201-145 млн лет назад) в этих местах находился крупный водопой.

"Мы установили, что в высоту эти динозавры достигали шести метров", - добавил специалист. Он отметил, что следы древнего ящера эпохи Юрского периода в Гуйчжоу обнаружены впервые. "Данная находка имеет для науки очень больше значение, поскольку мы сможем воссоздать точную картину истории расселения динозавров в Юго-Западном Китае", - подчеркнул он.

Местные власти уже предприняли меры для того, чтобы обеспечить сохранность ценной находки. В настоящий момент ведется работа над проектом по консервации этих окаменелых отпечатков.