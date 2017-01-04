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Медики доказали, что однояйцевые близнецы живут дольше
Фото: www.medikforum.ru
Ученые из Дании опубликовали данные исследования, в котором говорится, что однояцевые близнецы живут дольше, чем, в среднем, люди в аналогичных условиях.
Как передает МедикФорум, однояйцевые близнецы намного реже погибают в юном и среднем возрасте, чем другие люди.
Ученые назвали этот эффект «эффектом защиты близнецов». Отмечается, что до достижения 60 лет уровень смертности среди близнецов намного ниже.
Медики говорят, что это благодаря тому, что у них особые отношения, которые позволяют легче переживать различные неурядицы и проблемы в жизни.
Близнецы всегда знают, что у них есть человек, на которого можно положиться.
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