Астрономы локализовали источник загадочных "радиосигналов инопланетян"

Необычные повторяющиеся радиовспышки в созвездии Возничего, которые некоторые ученые считают сигналами инопланетного происхождения, возникают не в Млечном Пути, а в галактике в нескольких сотнях миллионов световых лет от Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Даже не имея понятия, чем же они все же являются, открытие источника является реальным скачком вперед в деле раскрытия природы и происхождения FRB-вспышек. Охота за подобными радио-всплесками продолжается", — прокомментировал открытие астроном Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

Сигналы из пустоты

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной этого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются, что поставило эти теории под сомнение.

Пауль Шольц (Paul Scholz) из университета Макгилла (Канада) и его коллеги, открывшие эти повторяющиеся "сигналы инопланетян", смогли локализовать их источник, наблюдая за новыми FRB-вспышками в той точке, откуда на Землю пришел всплеск FRB 121102, открытый на обсерватории Паркс в 2012 году. Как объясняет Шольц, большинство FRB-всплесков было открыто телескопами, которые "смотрят" на очень широкую часть ночного неба, из-за чего их точное положение крайне сложно определить даже при наличии повторяющегося сигнала.

По этой причине Шольц и его коллеги наблюдали за FRB 121102 при помощи мощнейшего 300-метрового телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико и интерферометра VLA, позволяющего определять положение источника с точностью до десятой доли секунды дуги.

Загадки космоса

У астрономов было всего 83 часа на наблюдения при помощи VLA, но они разбили их очень хитрым образом на шесть месяцев, наблюдая за той точкой, откуда предположительно пришел FRB 121102. Благодаря этому им удалось зафиксировать сразу девять всплесков, исходящих из одной и той же точки и связанных с FRB 121102.

Оказалось, что данный сигнал исходит из созвездия Возничего, из точки, рядом с которой расположено несколько крупных галактик и звездных скоплений в нашей Галактике. Но сам источник вспышек находится в другом объекте – в тусклой галактике, невидимой для нас в оптическом диапазоне, удаленной от Земли как минимум на 140 миллионов световых лет. Как показали наблюдения за ней при помощи микроволновых телескопов, звезды в ней почти не формируются, и сама галактика обладает крайне небольшими размерами.

Дальнейшие наблюдения за этой галактикой показали, что она постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически вспыхивая и порождая вспышки, аналогичные FRB 121102. Их источником является некий компактный объект в центре данной галактики, характеристики чьего излучения фактически исключают возможность, что он был порожден некими объектами внутри Млечного Пути.

Природа этого излучения по-прежнему остается непонятной – точечный характер его источника говорит в пользу того, что такие вспышки порождают черные дыры, однако отсутствие рентгеновского излучения в той точке FRB 121102 говорит против этой идеи. Аналогичным образом, FRB-вспышки не могут порождаться остатками сверхновых из-за различий в их спектрах.

Как предполагают астрономы, "радиосигналы инопланетян" могут возникать в результате взаимодействия нейтронной звезды и сверхмассивной черной дыры, вокруг которой она вращается. С другой стороны, отсутствие периодичности в FRB-вспышках ставит под сомнение и эту идею. Поэтому, как надеются ученые, дальнейшие наблюдения за ядром галактики и источником FRB 121102, а также другими вспышками такого типа, помогут понять, как они рождаются и кто или что их посылает на Землю.