Земля приблизится к Солнцу на минимальное расстояние

Самое важное событие первого месяца нового года, по утверждению Московского планетария, произойдет 4 января в 17 часов 17 минут по московскому времени.

Земля окажется в перигелии, то есть ближе всего к Солнцу. До светила будет примерно 147 миллионов километров. Это на 5 миллионов километров ближе, чем в афелии, когда Земля отдаляется на максимальное расстоянии от Солнца. Причина такого непостоянства поведения планеты в том, что ее орбита чуть вытянута. В перигелий и в афелий она попадает ежегодно по одному разу в год, мчась орбите со скоростью почти в 30 километров в секунду. Планета в перигелии получает чуть больше тепла, чем в афелии, но на климат это влияет мало.

Кроме того, в ночь с 3 на 4 января ожидается небесное шоу: максимум метеорного потока Квадрантиды. Звезды будут падать по 200 штук в час. Они сгорают на высоте примерно в 80 километров, но все равно заметно.

А главным событием всего 2017 года, по мнению Московского планетария, будет полное солнечное затмение 21