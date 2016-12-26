Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России

В ближайшие 250 миллионов лет Северо-Американская и Сибирская платформы соединятся, в результате чего появится единый суперконтинент. С таким заявлением выступили ученые из иркутского Института земной коры. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Прогноз на 250 миллионов лет вперед уже сделан. Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент», — заявил директор института Дмитрий Гладкочуб.

Как говорится в публикации, Сибирская платформа является древнейшей платформой, фундамент которой образуют докембрийские породы. Соединения с Северо-Американской платформой произошло примерно один миллиард лет назад. Примерно 600 миллионов лет назад суперконтинент раскололся, в результате чего возник палеоазиатский океан. Ученые подчеркивают, что именно тогда было положено начало тем геологическим процессам, которые привели к появлению современных материков.