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Появился максимально подробный снимок Пандоры
НАСА на своем сайте опубликовало самую подробную фотографию спутника Сатурна – Пандоры. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на НАСА.
Снимок был сделан автоматической межпланетной станцией Cassini еще 18 декабря 2016 года. В этот день станция подошла к естественному спутнику неправильной формы максимально близко – на 40,5 тысячи километров. Таким образом масштаб фотографии Пандоры, появившейся на сайте НАСА, составляет 240 метров на один пиксель фотографии.
Cassini–Huygens, исследующий Сатурн, его кольца и крупнейший спутник планеты Титан, был создан при содействии НАСА, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Это первый искусственный спутник Сатурна. Кроме того, это также первый космический аппарат, совершивший мягкую посадку во Внешней Солнечной системе (на Титан).
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