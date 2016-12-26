Появился максимально подробный снимок Пандоры

НАСА на своем сайте опубликовало самую подробную фотографию спутника Сатурна – Пандоры. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на НАСА.

Снимок был сделан автоматической межпланетной станцией Cassini еще 18 декабря 2016 года. В этот день станция подошла к естественному спутнику неправильной формы максимально близко – на 40,5 тысячи километров. Таким образом масштаб фотографии Пандоры, появившейся на сайте НАСА, составляет 240 метров на один пиксель фотографии.