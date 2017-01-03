Земле предсказывают уничтожение к осени 2017 года

Известный ученый Дэвид Мид уточнил дату полного уничтожения Земли.

По расчетам ученого, произойдет это в октябре 2017 года в результате столкновения с так называемой планетой Х, пишет «ВладТайм».

Более подробно исследователь изложил свою точку зрения в своей работе «Planet X: The 2017 Arrival».

Ученый обратил внимание на то, что признаки будущего разрушения нашей планеты уже очевидны, просто общественность специально держат в неведении, чтобы не вызвать панику. В качестве доказательств он приводит статистику землетрясений на Земле, указывая на то, что их становится все больше, а их интенсивность растет.

По его словам, уже в сентябре 2017 года планета Х пройдет сквозь созвездие Девы, а 5 октября полностью перекроет Солнце. Ученый также подчеркнул, что умные люди уже давно начали строить себе бункеры на случай этой катастрофы.

Ранее сообщалось, что планета Х может выбросить Уран и Нептун из Солнечной системы.