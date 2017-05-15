Киев отказался платить за погибших в Донбассе

Минобороны Украины отказалось признать погибших в Донбассе украинцев военными. Речь идет о так называемых добровольческих батальонах, в которых концентрировались украинские националисты. Родственники погибших не получают компенсаций, сообщает ФАН.

"Власть сейчас отказалась от наших детей – нам заявили, что наши дети погибли не на войне, они не воевали. Поэтому никаких военных пенсий за погибших нам не полагается», - рассказала мать участника одного из таких батальонов, Елена.

По ее словам, ей приходилось снабжать сына едой и одеждой. «Мы с мужем в 2014 году возили сыну в часть еду, одежду и даже бронежилеты, потому что там не было ничего. А вместо благодарности полиция нас однажды арестовала за эти жилеты и пыталась штрафовать. Представляете? У наших ребят нет на фронте ничего, мы туда везем еду и жилеты, и нас за это наказывают!" - рассказала она.

Еще одна мать погибшего украинца также возмущена действиями властей. «Порошенко устроил «Евровидение» в годовщину трагедии, он наплевал на наших детей тогда, в 2014 году и сейчас, три года спустя... Сейчас нам говорят, что наши ребята погибли сами по себе, а не на войне, никаких выплат, никаких пенсий, никакой памяти», - объяснила она.