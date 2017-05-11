Названы города с самыми плохими дорогами

Инспекторы проекта "Карта убитых дорог" обнародовали результаты проверки состояния улиц в крупных городах Центральной России. Худшие в ЦФО дороги оказались в Костроме, Твери и Воронеже. Лучшие - в Белгороде, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

В первую очередь инспекторы осматривали магистрали, попавшие на интерактивную карту, пополняемую силами неравнодушных граждан. Оценивалось состояние гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и магистралей, проинспектированных в 2015-м. По итогам того рейда местные чиновники отчитались о принятии мер для исправления выявленных дефектов.

- Ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально. Мы надеемся, что в Северо-Западном федеральном округе в этот раз качество дорог нас порадует и большинство дорожных дефектов, выявленных два года назад, окажутся исправленными, - рассказал координатор проекта Карта убитых дорог" Александр Васильев

13 мая инспекторы начнут исследование магистралей СЗФО. Они планируют посетить все областные центры и ряд других городов, жители которых активно пополняют карту дорожной печали. В июне инспекция пройдет в Поволжье, а в июле-сентябре - на Урале, в Сибири и Приморье.