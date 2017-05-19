На МКАД отмечена пробка-гигант

В огромную пробку попали московские автолюбители этим утром. Ряд информагентств со ссылкой на данные сервиса " Яндекс . Пробки" сообщил о заторе протяженностью 21 километр.

Пробка-гигант образовалась в районе 20 километра МКАД. Машины плотно стоят до пересечения кольца с Профсоюзной улицей на юге мегаполиса. Обычно этот участок машины преодолевают за 16 минут, а сегодня люди провели в этой пробке полтора часа. При этом основные магистрали города едут нормально - на дорогах всего 6 баллов из 10 возможных, констатировал "Яндекс".

Между тем, на этой неделе на юге МКАД уже фиксировался серьезный затор. Вчера пробка от съезда к станции метро "Зябликово" до 49 километра кольца растянулась на 27 километров.