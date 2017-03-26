В Новороссийске рабочие «заасфальтировали» лужу

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники коммунальных служб Новороссийска под проливным дождем укладывают асфальт прямо в лужу.

Инцидент произошел на улице Революции 1905 года. На записи видно, как дорожники, разгоняя воду лопатой, укладывают асфальт, несмотря на подтопления.

На видеоролик обратил внимание мэр города Игорь Дяченко. Градоначальника возмутила работа коммунальщиков.

"Меня, как и всех жителей нашего города, возмутил факт укладки асфальта на улице Революции 1905 года в воду под проливным дождем. После проведения проверки дал распоряжение о персональном наказании всех руководящих сотрудников администрации, допустивших это безобразие", — написал он в Twitter.

Дяченко также назвал такое отношение к городу недопустимым и пообещал, что ремонт дороги будет переделан за счет подрядчика.