В Севастополе объявляют режим ЧС из-за провала на трассе

В Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Данная мера была принята в связи с провалом дорожного полотна на важнейшей трассе Крыма. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

Обрушение произошло на 54-55 километре трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. По этой дороге к Севастополю проходят 80% легковых и 100% грузовых машин. Движение на этом отрезке шоссе перекрыто с 9 марта. Благодаря режиму ЧС власти города смогут в кратчайшие сроки получить необходимые для ремонта 70 миллионов рублей из бюджета. Данная мера также позволит заключить договор с одним поставщиком без конкурса. В настоящее время легковые автомобили объезжают проблемный участок через село Поворотное, а грузовики и автобусы – через села Фруктовое и Любимовка. Власти города планируют отремонтировать трассу к 29 апреля.