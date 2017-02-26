В Краснодарском крае построят тоннель к Чёрному морю

Автодорожный тоннель к Чёрному морю проведут в Краснодарском крае. Об этом сообщает НСН со ссылкой на администрацию региона.

Длина тоннеля, который соединит Майкоп и Туапсе, составит четыре километра.

В настоящее время добраться до Чёрного моря можно только по двум автодорожным путям, при том что общая протяжённость береговой линии составляет 400 километров.

Проходимость по новому тоннелю составит пять тысяч автомобилей. По планам, на реализацию проекта будет затрачено пять миллиардов рублей.