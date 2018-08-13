Осторожно, гвардейцы на дороге: сын депутата убил целую семью

Под Волгоградом 22-летний замглавы местной «Молодой Гвардии» Ренат Булатов на трехтонном отцовском внедорожнике погубил семью из четырех человек, направлявшуюся на море. Молодой функционер выехал на встречную полосу и уничтожил легковушку, не оставив шансов выжить ее пассажирам. Сам он в столкновении не пострадал. Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы, следователи будут просить суд арестовать Булатова. Однако местные жители уверены, что молодой лихач сможет уйти от наказания.

Стала известна личность водителя внедорожника Dodge Ram, который устроил страшную аварию в Волгоградской области . Ее жертвами стали четыре человека, в том числе двое маленьких детей. Оказалось, что за рулем находился 22-летний Ренат Булатов, замглавы областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).

Само ДТП произошло еще 10 августа в нескольких километрах от хутора Новенький в Среднеахтубинском районе. Около 22.15 водитель огромного американского пикапа Dodge Ram с «красивым» номером 111, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил Honda Accord. В японской иномарке ехала семья Перчиевых — муж, жена и две девочки пяти и семи лет. За секунду Honda превратилась в груду искореженного металла. Несмотря на то, что оба ребенка ехали в детских удерживающих устройствах, все члены семьи погибли — одна из девочек, по словам очевидцев, была еще какое-то время жива, но к приезду медиков скончалась.

Второй участник аварии практически не пострадал — у него лишь небольшие порезы от разбитого стекла. При этом очевидцы сообщили, что вскоре после случившегося рядом с местом ДТП завязалась драка. Кто участвовал в потасовке и каковы ее причины осталось неизвестным, но вполне логично предположить, что одним из ее участников был водитель Dodge.

Позже выяснилось, что погибшая семья направлялась на море в Краснодарский край . Перчиевы ехали на курорт вместе с друзьями, они были на другой машине и своими глазами видели, как погибла целая семья. При этом волгоградские журналисты выяснили, что отец девочек, Виталий Перчиев, был опытным водителем. В его правах были открыты категории А, В, С, Д, М, а водительский стаж составлял 20 лет.

Водитель Dodge в момент столкновения был трезв. По факту ДТП местная полиция возбудила уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновнику до семи лет лишения свободы.

Повышенное внимание к аварии местные СМИ проявили в понедельник, когда, наконец, выяснилась личность предполагаемого виновника. Ренат Булатов известный в регионе общественник и активист, студент юридического факультета Волгоградского госуниверситета. Помимо деятельности в МГЕР он также числится исполнительным директором Волгоградской городской общественной организации инвалидов «БЛАГОВЕСТ». Ранее Булатов учредил ООО «Стайлинг», которая сейчас находится на стадии ликвидации, а до этого занималась управлением арендованного имущества.

В тот вечер он сидел за рулем машины своего отца, бизнесмена и главы Совета депутатов Наримановского сельского поселения Светлоярского района Анвера Булатова. В инстаграме Рената Булатова есть лишь одно фото с автомобилем Dodge Ram. Снимок был сделан еще в 2015 году. У внедорожника правда другой госномер, но за рулем, судя по фотографии, находится именно функционер МГЕР. «Одного американца мы под себя точно подмяли», — написал в комментариях к фотографии Булатов. После трагического ДТП в комментариях к фото появилось множество гневных записей с проклятиями в адрес молодого человека.

Как сообщили «Газете.Ru» в ГУ МВД России по Волгоградской области во вторник состоится заседание Среднеахтубинского районного суда, где будет избрана мера пресечения Булатову. Следствие будет ходатайствовать об аресте функционера.

В понедельник ситуацию прокомментировали и представители МГЕР.

«В пятницу, 10 августа, произошла большая трагедия, на трассе в Среднеахтубинском районе в ДТП погибла семья из 4-х человек, участником происшествия стал мой коллега Ренат Булатов. Искренне соболезную семье погибших в их утрате. Это большая трагедия. Ведётся расследование, и мы будем полагаться на решение суда. Мы связались с родственниками пострадавших, чтобы оказать всю необходимую помощь», — написал на своей странице в «Вконтакте» глава областной «Молодой Гвардии» Василий Селезнев.

Руслан Булатов был одним из тех, кто год назад через социальные сети устроил травлю смертельно больного режиссера, народного артиста России Отара Джангишерашвили. Он был создателем и главным режиссером Нового экспериментального театра (НЭТ). Активистам МГЕР в частности не понравились большие зарплаты в театре, после чего на режиссера посыпались откровенные оскорбления в сети. «Дико воруются бабки тем же самым бедным, больным Отаром», — писал в частности Булатов. Вскоре после виртуального наезда режиссер скончался в больнице.

Подавляющее большинство местных жителей, которые ответили на соответствующий вопрос местного издания «Блокнот», уверены, что Булатов сможет уйти от серьезного наказания и его «отмажут».