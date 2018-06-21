Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших

В ночь на четверг на Кутузовском проспект «Мерседес» врезался в микроавтобус «Фиат» столичного «Социального патруля», задел еще два авто и загорелся. По словам очевидцев аварии, водитель немецкой машины мог не справиться с управлением.

По информации канала, в результате аварии скончались четыре человека: двое — это люди, после столкновения вылетевшие через стекла «Мерседеса» и «Фиата», а еще двое — те, кто не сумел выбраться из сгоревшего дотла легкового авто.

Также каналу стали известны имена и возраст трех погибших: Светлана Евдокимова, 59 лет, Рахматуллах Гаджиев, 22 года, и Гари Мелканян, 21 год.

По данным Telegram-канала «112», водитель "Мерседеса" насмерть сбил переходившую дорогу Евдокимову, а после наезда вылетел на встречную полосу.

Кроме того, в результате аварии пострадали и пассажиры «Фиата». По данным РЕН ТВ, двое, по информации «112», трое.