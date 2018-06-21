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Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших
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Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших 

Рамблер 21 июня 2018
В ДТП с «Мерседесом» в Москве погибли четыре человека, сообщает РЕН ТВ.
В ночь на четверг на Кутузовском проспект «Мерседес» врезался в микроавтобус «Фиат» столичного «Социального патруля», задел еще два авто и загорелся. По словам очевидцев аварии, водитель немецкой машины мог не справиться с управлением.
По информации канала, в результате аварии скончались четыре человека: двое — это люди, после столкновения вылетевшие через стекла «Мерседеса» и «Фиата», а еще двое — те, кто не сумел выбраться из сгоревшего дотла легкового авто.
Также каналу стали известны имена и возраст трех погибших: Светлана Евдокимова, 59 лет, Рахматуллах Гаджиев, 22 года, и Гари Мелканян, 21 год.
По данным Telegram-канала «112», водитель "Мерседеса" насмерть сбил переходившую дорогу Евдокимову, а после наезда вылетел на встречную полосу.
Кроме того, в результате аварии пострадали и пассажиры «Фиата». По данным РЕН ТВ, двое, по информации «112», трое.
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