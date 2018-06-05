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Фура взорвалась на МКАД
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Фура взорвалась на МКАД 

Рамблер 25 минут назад
Чрезвычайное происшествие записал видеорегистратор машины, которая следовала 4 июня вечером по Московской кольцевой автодороге. Примерно на 71-ом километре МКАД грузовик, везший пиломатериалы, потерял управление. Водитель фуры не сумел среагировать, поэтому машина влетела в бетонное ограждение и частично вышла на встречную полосу. Грузовик подмял под себя ехавшую по полосе легковую машину и перевернула ещё одно авто. В результате аварии был повреждён топливный бак, что привело к возгоранию, которое, однако, довольно быстро удалось потушить.
После ДТП четыре полосы (две на внутренней стороне и две на внешней) оказались заблокированы. На МКАД образовалась пробка в обе стороны, водителям пришлось ожидать приезда подъёмного крана — лишь с его помощью удалось снять пострадавшую фуру с бетонного ограждения. В аварии пострадали несколько человек, двоим потребовалась медицинская помощь.
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