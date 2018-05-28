Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми

Очевидцы запечатлели на видео отвратительное поведение петербургского чиновника. Мужчина на автомобиле Hummer несколько раз намеренно протаранил стоящий возле дороги внедорожник Land Rover, в котором находились дети. Инцидент произошел в городе Пушкин Ленинградской области . Люди, присутствовавшие при наезде, сообщили, что за рулём американского авто находился муниципальный депутат Пушкинского района. Причиной агрессии мужчины стало замечание, которое сделала ему молодая женщина. Ей показалось, что водитель неаккуратно ездит по двору. За разборкой взрослых наблюдали дети. Очевидцы рассказали, что в момент инцидента в каждой из машин находилось минимум по одному ребёнку. По другой версии, автолюбительница из помятой иномарки была возмущена, что у водителя «Хаммера» во время движения на руках сидел маленький ребёнок. Комментаторы отметили, что вряд ли нервный мужчина, судя по его поведению, учил малыша безопасной и культурной езде.

Позднее выяснилось, что водитель машины Hummer замечен в десяти дорожно-транспортных происшествиях, половина из которых — наезд на другие авто, причём семь нарушений ПДД автолюбитель совершил за последние пару месяцев.