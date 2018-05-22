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Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму
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Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму 

Газета.Ru 1 час назад
В Ялте пьяный автоинспектор устроил ДТП с двумя погибшими — погибла женщина-водитель и ее годовалый ребенок. Еще двое людей получили травмы.
1/7  Вечером 21 мая в Ялте произошла смертельная авария с участием пьяного сотрудника полиции, погибли женщина и ребенок
Фото:
2/7  По данным следствия, старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта за рулем Mercedes-Benz совершил выезд на встречную полосу, не справившись с управлением, столкнулся со встречным KIA, после чего задел еще один автомобиль
Фото:
3/7  Полицейский задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)
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4/7 
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5/7  Между тем на кадрах с регистратора попутной машины видно, что Mercedes-Benz CLS незадолго до аварии уже двигался по встречной полосе, несмотря на сплошную линию разметки и сильный дождь
Фото:
6/7  По неподтвержденным данным очевидцев аварии, участником ДТП стал сотрудник ГИБДД по фамилии Росик. Кадр из видео «Гаи Ялта. Сержант Росик не знает о законах», размещенном на сервисе YouTube в 2012 году
Фото:
7/7  В свою очередь в сообщении на сайте МВД по Крыму имя сотрудника не раскрывается
Фото:
Вечером 21 мая в Ялте произошла смертельная авария с участием пьяного сотрудника полиции, погибли женщина и ребенок, об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Крым. По данным следствия, старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта за рулем Mercedes-Benz совершил выезд на встречную полосу, не справившись с управлением, столкнулся со встречным KIA, после чего задел еще один автомобиль. Жертвами ДТП стали женщина-водитель KIA и ребенок — пассажир машины. Полицейский задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Между тем на кадрах с регистратора попутной машины видно, что Mercedes-Benz CLS незадолго до аварии уже двигался по встречной полосе, несмотря на сплошную линию разметки и сильный дождь. Как пишут очевидцы в местном паблике «ВКонтакте», виновником аварии стал сержант по фамилии Росик. В свою очередь в сообщении на сайте МВД по Крыму имя сотрудника не раскрывается.
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