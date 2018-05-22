Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму 

1/7 Вечером 21 мая в Ялте произошла смертельная авария с участием пьяного сотрудника полиции, погибли женщина и ребенок Фото: Галина Ялтинова/vk.com и Виталий Загорулько/in_yalta/vk.com

2/7 По данным следствия, старший инспектор ДПС ГИБДД по городу Ялта за рулем Mercedes-Benz совершил выезд на встречную полосу, не справившись с управлением, столкнулся со встречным KIA, после чего задел еще один автомобиль Фото: Виталий Загорулько/in_yalta/vk.com

3/7 Полицейский задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Фото: Галина Ялтинова/vk.com

4/7 Фото: Виталий Загорулько/in_yalta/vk.com

5/7 Между тем на кадрах с регистратора попутной машины видно, что Mercedes-Benz CLS незадолго до аварии уже двигался по встречной полосе, несмотря на сплошную линию разметки и сильный дождь Фото: Галина Ялтинова/vk.com

6/7 По неподтвержденным данным очевидцев аварии, участником ДТП стал сотрудник ГИБДД по фамилии Росик. Кадр из видео «Гаи Ялта. Сержант Росик не знает о законах», размещенном на сервисе YouTube в 2012 году Фото: Алексей Владимирович/YouTube.com