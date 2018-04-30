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В Уэльсе задержан подозреваемый в наезде на толпу
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В Уэльсе задержан подозреваемый в наезде на группу людей 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полиция Уэльса задержала 18-летнего подозреваемого в наезде на группу людей в городе Ньюпорт, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Инцидент произошел рано утром 29 апреля у одного из городских клубов. По словам очевидцев, неизвестный целенаправленно сбивал людей, несколько раз давал задний ход, после чего снова врезался в толпу.
Водитель автомобиля был задержан полицией по подозрению в причинении вреда здоровью в связи с опасным вождением.
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